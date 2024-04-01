شكرا لمتابعة خبر عن غازي الذيابي يهدي والده سيارة لكزس 2024 بمناسبة العيد .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهر مشروع مواقع التواصل الاجتماعي غازيت الذيابي برفقة والده ومجموعة من أصدقاؤه، ليقدم لوالده هدية عيد الفطر المبارك لهذا العام.

وجاء الذيابي وهو يتحدث عن والده الذي قال أنه أحيانًا يتعصب، ولكنه أب حنون، وسأله عن نوع سيارته القديمة ليخبره أنها لكزس 2021.

ويتابع الذيابي بأنه سيهدي والده سيارة لكزس 2024 بمناسبة عيد الفطر المبارك، لتتعالى الصيحات في المكان، وسط سعادة والده الكبيرة، وفرحة الحضور.

فيما تباينت ردود الفعل حول المقطع المنتشر لغازي والده، حيث انتقد بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي طريقة إهدائه السيارة لوالده، فيما رأى آخرون أنه يستمتع بالنعم التي عنده.