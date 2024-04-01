تراند اليوم : شاهد.. بيع ناقة "باركة" على الأرض بمبلغ 34 ألف ريال

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو لحظة بيع ناقة باركة على الأرض بسعر تجاوز 30 ألف ريال.

بيع الناقة

وأظهر الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي شخص يحرج على الناقة، ويخبر مالكها أن الخنبة أكبر عيب للحلال والبعير، وتتسبب في رد البيعة، فيما قال مالك الناقة شرط سليم إذا فيه عيب يرجع .

وأبان الفيديو الشخص الذي يحرج على الناقة يردد سعر حتى وصل المبلغ إلى 34 ألف ريال.

جدل على مواقع التواصل

وأثار المقطع حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق مغرد قائلا: "هذا نظام السوق واللي يقول ابي أشوف الممشى والعدال والطول الأسواق واجد والحلال واجد والبدو واجد رح دور عندهم وتأكد أن أي ناقة يحرج عليها باركة إنها أقل إذا قامت".

وأضاف مغرد: "راعي القعود يقول شرط سليم إذا فيه عيب يرجع ( يقصد عيب شرعي مثلا عور أو كسر أو إصابة أو حلل ) ، والسلوم يقول الخنبة أكبر عيب وترجعها الخنبة ؟ أجل قصر العظم يعتبر عيب وترجع ! ، والطفاح يعتبر من الزين لكن الخنبة تشين الناقه لكن ليست عيب شرعي يوجب رد البيع ( لانها واضحة قدامك ).