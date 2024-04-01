شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الليث يُطلق روزنامة البرامج والمشاريع للعام 2024 والان نبدء بالتفاصيل

معالجة المشكلات الأسرية

منتجات اجتماعية

تبادل الخبرات

الدمام - شريف احمد - افتتح محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني، مقرّ جمعية التنمية الأسرية بالليث بحضور عددٍ من مسؤولي لإدارات الحكومية وجهات القطاع غير الربحي.واستمع محافظ الليث لشرحٍ تفصيلي من رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بالليث أحمد بن عبدالله العمودي عما يحويه المقرّ من تجهيزات مُتكاملة وقاعات للتدريب تُقدّم من خلالها البرامج والدورات للمستفيدين.واطّلع على عرضٍ مرئيٍ عن الجمعية ومشاريعها وأهدافها وبرامجها التي تُعنى بخدمة الأسر ومعالجة مشكلاتها وخدمتها وإعانتها والمتمثلة في تحسين جودة الحياة الأسرية؛ كما جرى استعرض مُنجزات الجمعية للعام 2023م والتي تضمنت برنامج فرحة عريس تم من خلاله دعم أكثر من (40) شابًا من أبناء المحافظة من ذوي الدخل المحدود والأسر الضمانية.وأطلق محافظ الليث روزنامة البرامج والمشاريع للعام 2024م، مُشيدًا بما تضمنه العرض من برامج وأنشطة ومبادرات ذات أثر لتحقيق الإصلاح والإرشاد الأسري والحلول لمعالجة المشكلات الأسرية، وصولاً لأسرة مطمئنة ومجتمع فاعل.وأكد أهمية تقديم الخدمات الاجتماعية لتعزيز القيم داخل أفراد المجتمع في ظل الّدعم السخي الذي تحضى به القطاعات غير الربحية من القيادة الرّشيدة -حفظها الله-.وبيّن العمودي أنّ الجمعية تُقَدم منتجات اجتماعية تأهيلية واستشارية نوعية وبرامج متجددة لبناء الأسرة وتماسكها، وتسعى إلى تمكين الأسرة من الفاعلية والإنتاج ومواجهة التحديات وحل المشكلات وتقليل أثرها من خلال برامج نوعية وعقد شراكات فاعلة.كما تقدم خدماتها لكافة أسر المحافظة في مجال الإرشاد الأسري ومجال إصلاح ذات البين ومجال التدريب والتثقيف ومجال التنمية للأسرة والمجتمع، كما تسعى لتقديم الخدمات للأسرة بكافة مجالاتها.وفي سياق متصل، شهد محافظ الليث توقيع شراكة مجتمعية لجمعية التنمية الأسرية بالليث مع جمعية البر الخيرية بالليث وجمعية رعاية الأيتام بالليث.وتهدف إلى تكوين شراكة إيجابية تكاملية لتحقيق أهداف الطرفين في دعم ومساندة المقبلين على الزواج والاهتمام بمكانتهم ودورهم بالمجتمع، ودعم الأعمال والأنشطة المجتمعية المشتركة؛ وتبادل الخبرات والمعارف والزيارات التعريفية؛ وتقديم الدورات التدريبية والتأهيلية للمُستفيدين من الأيتام وذويهم، علاوةً على تدريب وتأهيل القائمين على شؤون الأيتام.