شكرا لقرائتكم خبر عن روائح البليلة واللقيمات تعطر ساحة المطاعم في موسم رمضان بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت ساحة المطاعم ضمن فعاليات موسم رمضان 1445 بالرياض إقبالًا لافتًا من قبل العائلات على مختلف الأطعمة التقليدية التي تُزين موائد الشهر الفضيل، حيث عبقت ساحة المطاعم في منطقة الثميري برائحة البليلة والبطاط واللقيمات والمنتو، وغيرها من المأكولات التي تُحاكي عبق الماضي وتُعيد إحياء ذكريات رمضان الجميلة.

واختارت العوائل ساحة المطاعم وجهة مثالية لتناول وجباتها خلال تجولها في مختلف الفعاليات المصاحبة لموسم رمضان، حيث عكست هذه الساحة تنوعًا ثريًا في الأطباق الشعبية التي تُقدمها مختلف المطاعم المشاركة، مما أضاف نكهة خاصة لتجربة الزوار خلال الشهر الكريم.



وتُعد ساحة المطاعم أحد الفعاليات الرئيسية لموسم رمضان الذي يُقام تحت شعار ”أنورت ليالينا“ بتنظيم من وزارة الثقافة، حيث يهدف الموسم إلى ترسيخ القيم والعادات الأصيلة المرتبطة بالشهر الفضيل، وإحياء ذكرى رمضان بطريقة مبتكرة تتناسب مع العصر الحاضر.

ويُقدم موسم رمضان هذا العام تجربة متكاملة تستهدف جميع فئات المجتمع، عبر تفعيلات متنوعة تُقام في مختلف مناطق المملكة، تشمل تفعيل المناطق التاريخية والتراثية، بالإضافة إلى فعاليات الهوية المعتمدة وزينة موسم رمضان.

وتُساهم هذه الفعاليات في إثراء تجربة الزوار خلال شهر رمضان، وتعزيز الشعور بالانتماء إلى العادات والتقاليد الأصيلة، وخلق أجواء احتفالية تُجسد روحانية الشهر الكريم.