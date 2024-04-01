حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة ترتفع إلى 32.845 شهيدًا

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محمد بن مسعود - الدمام - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 178 على التوالي إلى 32.845 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 75.393 جريحًا؛ معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن 63 فلسطينيًا استُشهدوا خلال الساعات 24 الماضية، وأصيب 94 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

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