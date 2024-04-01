شكرا لقرائتكم خبر عن 19 ألف مراجع خلال العشر الأولى من رمضان في "النور التخصصي" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل مستشفى النور التخصصي عضو تجمع مكة المكرمة الصحي خلال العشرة الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك 19637 مراجعاً من المواطنين والمقيمين والمعتمرين.

وبيّن تجمع مكة المكرمة الصحي، أن أقسام الطوارئ بالمستشفى استقبل خلال هذه الفترة 5516 مراجعًا منهم 1697 معتمراً كما راجع العيادات الخارجية 11476 مراجعاً إلى جانب تم تنويم 537 مريضًا منهم 132 معتمرًا وتم تنفيذ 2108 عملية غسيل كلوي منهم 511 معتمراً كما تم إجراء 229 عملية منها 44 عملية للمعتمرين، كما تم إجراء 33 عملية منظار منها 6 عمليات للمعتمرين كذلك تم إجراء 29 عملية قسطرة تداخلية منها عمليتين للمعتمرين.

وأضاف، أن المستشفى يُنفذ خطته لموسم رمضان وفق ما تم وضعة من استراتيجية تركز على دعم كافة الأقسام والعيادات بالكوادر الطبية المتخصصة وتوفير الأجهزة الطبية الحديثة والمتطورة لتقديم الرعاية الطبية الكاملة لقاصدي بيت الله الحرام بما ينسجم مع ما توليه حكومتنا الرشيدة - رعاها الله - من عناية واهتمام بالزوار وضيوف بيت الله الحرام من داخل المملكة وخارجها.