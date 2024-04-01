شكرا لمتابعة خبر عن يزيد الراجحي يعتذر عن إعلان بقيمة 30 مليون ريال .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهر سائق الراليات ورجل الأعمال يزيد الراجحي في مقطع فيديو وهو يعتذر عن إعلان ترويجي بقيمة 30 مليون ريال .

وجاء الراجحي في المقطع وأحد الأشخاص يعرض عليه المادة الإعلانية مقابل 30 مليون ريال .

ويعتبر يزيد الراجحي صاحب أعلى قيمة إعلانية بالمملكة وعلى الرغم من ذلك فإنه رفض العرض المقدم عليه واعتذر .

ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علّق أحدهم قائلاً :” طبيعي يعتذر رجال عينه وجيبة مليانة ولا تهزه كلمة مليون لانه يملكها وزود بعد وحقه يرفض .”