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يزيد الراجحي يعتذر عن إعلان بقيمة 30 مليون ريال .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - ظهر سائق الراليات ورجل الأعمال يزيد الراجحي في مقطع فيديو وهو يعتذر عن إعلان ترويجي بقيمة 30 مليون ريال .

وجاء الراجحي في المقطع وأحد الأشخاص يعرض عليه المادة الإعلانية مقابل 30 مليون ريال .

ويعتبر يزيد الراجحي صاحب أعلى قيمة إعلانية بالمملكة وعلى الرغم من ذلك فإنه رفض العرض المقدم عليه واعتذر .

ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علّق أحدهم قائلاً :” طبيعي يعتذر رجال عينه وجيبة مليانة ولا تهزه كلمة مليون لانه يملكها وزود بعد وحقه يرفض .”

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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