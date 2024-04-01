شكرا لمتابعة خبر عن طائرة عمودية تنقذ محتجزين في شمال بيشة بسبب السيول .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أنقذت طائرة عمودية من فرق الدفاع المدني شخصين احتجزوا في شمال بيشة بسبب السيول الشديدة التي كادت أن تجرفهم وتودي بحياتهم .

وكشف مقطع فيديو لحظة تدخل الطائرة لإنقاذ الشخصين الذين وقفوا في وسط السيول ولم يستطيعوا العبور أو النزول حتى جاءت طائرة من الدفاع المدني لإنقاذهم.

وأظهر المقطع خطورة الأمر بينما وتدفق مياه السيول بشدة كبيرة حول المحتجزين .

وسمع في المقطع شخص يقول :” نحمد الله ونشكرة الطائرة أنقذت واحد من المحتجزين وباقي الثاني، الله يعزهم .”