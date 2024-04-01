تراند اليوم : بالفيديو: مذيع يفاجئ "أبو بسمة" بسؤال عن طول زوجته

صحيفة الخليج 365: تعرض مشهور مواقع التواصل الاجتماعي، "أبو بسمة"، لمقف محرج بعدما وجه له مذيع سؤالاً عن طول زوجته خلال استضافته في أحد البرامج.

وقال المذيع لـ أبو بسمة "الناس لديها فضول حول معرفة طول زوجتك إذا كانت هي طبيعية أو في نفس حجمك."

كما تطرق المذيع أيضاً إلى أولاد مشهور مواقع التواصل، فسأله عن أطفاله إذا كانوا طبيعيين أو بنفس حجمه.

ورد أبو بسمة قائلاً:" أنا مقدر الفضول اللي عند الناس، وصعب إنك تشبع فضول الناس كلها، وصعب إني أجاوب على كل شيء لأن هذي خصوصيات".

وأضاف:" مثل ما قلت هذا خلق الله، واترك خلق الله لله سبحانه وتعالى".