تراند اليوم : مقتل القيادي بفيلق القدس محمد رضا زاهدي في غارة إسرائيلية على دمشق

صحيفة الخليج 365: كشفت وسائل إعلام إيرانية، أن الهجوم الإسرائيلي على منطقة المزة في دمشق، أسفر عن مقتل القيادي في فيلق القدس في سوريا ولبنان محمد رضا زاهدي.

وقالت وسائل إعلام سورية، إن المبنى المستهدف بالغارة الإسرائيلية هو مقر إقامة السفير الإيراني قرب السفارة بدمشق.

من جانبه، قال الخليج 365 السوري لحقوق الإنسان، إن صواريخ إسرائيلية، استهدفت لليوم الثاني على التوالي، الأراضي السورية، حيث دمرت بناء ملحق بالسفارة الإيرانية ببلدية المزة بالعاصمة دمشق، مما أدى إلى مقتل 6 أشخاص كحصيلة أولية وسط معلومات مؤكدة عن استهداف شخصية قيادية إيرانية.