تراند اليوم : إعلان "شقة معفنة مش هتتعوض تاني" يثير الجدل في مصر

الخليج 365: أثار إعلان لبيع شقة في مصر جدلاً كبيراً وتفاعلاً أكبر بين مستخدمي مواقع فيسبوك، حيث وصف المعلن الشقة بـ "المعفنة".

وقال صاحب الإعلان عن الشقة:"شقة معفنة مش هتتعوض تاني، هيطلع واحد متدلع ويقولي ليه يعني مش هتتعوض، عشان مساحة حلوة وتوضيب كويس ومكان مميز يا غلس سيبني أكمل، ومن حظك المهبب أن شقتك دي هتبص على الحار».

وأضاف: "بس للأمانة الشقة بحري فيها شوية هوا الحارة دي والله مش موجودين عالعمومي ربك بيعوض يعني".

لاقى المنشور وكلمات المُعلن عن الشقة سخرية كبيرة في التعليقات، وتساؤلات عدة حول حقيقة المنشور ليتضح أن الإعلان حقيقي بعد رد صاحب المنشور، بعنوان الشقة ومساحتها وسعر البيع المعروض لها.

حيث أشار إلى ان مساحة الشقة 130 متر، وتقع أمام فرع كارفور.

وجاءت بعض التعليقات الساخرة على المنشور كالتالي "أعفن شقة في مصر"، "مفيش صورة أعفن من كده تبقى أوضح شوية".