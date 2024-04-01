شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار متفاوتة على جدة والباحة مع رياح نشطة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الاثنين، من أمطار خفيفة على محافظة جدة، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاعاً للأمواج وصواعق رعدية.

وبين المركز أن الحالة تبدأ - بمشيئة الله تعالى - من الساعة 8 من مساء اليوم، وتستمر حتى الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الغد. كميات الأمطار على الباحة بلغت كميات الأمطار التي هطلت على منطقة الباحة يوم أمس الأحد على النحو التالي: محافظة بلجرشي 121 ملم، ومدينة الباحة 95 ملم، وسد محافظة العقيق 38 ملم. جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

