شكرا لمتابعة خبر عن التعليم تعتمد الشروط المُحدثة لتشغيل الحضانات ورياض الأطفال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وافقت وزارة التعليم على الاشتراطات المحدثة للحصول على تراخيص افتتاح الحضانات ورياض الأطفال في مناطق المملكة المختلفة ، مشيرة إلى الاستمرار في تحقيق متطلبات وأهداف المملكة لتعليم الأطفال ، وحق كل طفل في الحصول على فرص التعليم الجيد وفق خيارات متنوعة .

وبينت الوزارة بأن الاشتراطات المحدثة تؤكد على منح التراخيص للحضانات ومرحلة رياض الأطفال الأهلية والعالمية بعد حصولها على السجل التجاري ، وموافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية والدفاع المدني ، على أن تكون جميع التراخيص خاصة بالحضانة ، ومرحلة رياض الأطفال ، والالتزام بعدم إضافة أي مرحلة تعليمية أخرى أو برامج جديدة أو فصول ملحقة بما يتم الترخيص له ، كما تتولى إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة متابعة استكمال التجهيزات المدرسية من قبل المالك .

وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع توجه الوزارة وأهدافها في رفع مستوى الجودة في التعليم ، ومنح المرونة الكافية في الارتباطات التنظيمية والمكانية والمساهمة في مواكبة المستجدات المحلية والعالمية ؛ لضمان بناء مؤسسي للحضانات ورياض الأطفال بما يتوافق مع احتياجات الأطفال والعاملين والأسرة والمجتمع .