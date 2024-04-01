شكرا لمتابعة خبر عن حسين القحطاني: ما تبقى من ⁧‫رمضان ‬⁩يشهد أمطارًا أعلى من المعدل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن الأيام المتبقية من شهر رمضان قد تشهد أمطارًا أعلى من المعدل .

وقال القحطاني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: وفقاً للتقرير المناخي لفصل الربيع، كونه يتزامن مع شهر أبريل، والذي تشير توقعاته إلى أمطار أعلى من المعدل على معظم مناطق المملكة، وحول المعدل على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، و ⁧بلجرشي‬⁩ سجلت أعلى كمية أمطار حتى الآن بـ 75.2 ملم. ”

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من عدة مناطق.