شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. تكثيف الرقابة على المنشآت مع حلول العشر الأواخر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضاعفت أمانة محافظة جدة أعمال الرقابة الميدانية على المنشآت التجارية، تزامنا مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان للعام الحالي 1445هـ والتي تشهد تزايدًا في أعداد المتسوقين وإقبالاً على عدد من الأنشطة والمنتجات الاستهلاكية.



وأوضحت الأمانة أن تكثيف أعمال التفتيش على المنشآت تأتي في إطار خطة الرقابة البلدية الموسمية لشهر رمضان المبارك وعيد الفطر للعام الحالي، والتي تتضمن تشديد الرقابة الميدانية على مواقع بيع المنتجات الغذائية، وذلك لحماية وسلامة الغذاء المتداول ورفع مستوى الامتثال في تلك المنشآت.



ولفتت إلى أن الحملات تستهدف المراكز التجارية الكبرى، والمنشآت الغذائية على الواجهة البحرية والمحاور والشوارع الرئيسية والفرعية، بالإضافة لاستراحات الأسماك ومحال بيع الألبان ومنتجاتها وبيع العصائر بأنواعها، إلى جانب محال بيع التمور والحلويات والمكسرات وكذلك الملاحم والمطابخ ومحال بيع الدواجن والخضار، فضلاً عن صوالين الحلاقة التي تنشط بشكل أكبر مع قرب حلول العيد.

مكافحة الباعة الجائلين

وأشارت الأمانة إلى مواصلة جهودها ضمن لجان ميدانية للقيام بجولات رقابية لمكافحة الباعة الجائلين والبسط المخالفة في المواقع التي تشهد تواجد الباعة فيها، كما تشمل الاستعدادات تجهيز طاقاتها البشرية والمتمثلة في زيادة أعداد المشرفين والمراقبين والتنسيق مع إدارتي النظافة وصحة البيئة لتنفيذ الخطة الرقابية المعتمدة.



وثمنت أمانة جدة تعاون السكان والزائرين في دعم جهودها الرقابية بالتبليغ عن مخالفات الاشتراطات البلدية عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات.