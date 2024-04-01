شكرا لقرائتكم خبر عن من أضخم المشروعات عالميا.. 436 مروحة رذاذ للترطيب بالمسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

مراوح الرذاذ في المسجد النبوي

وسائل ترطيب الجو في ساحات المسجد النبوي

الدمام - شريف احمد - تمثل مراوح الرذاذ في المسجد النبوي من أضخم مشروعات الترطيب في العالم.وتستخدم في ساحات المسجد النبوي لتلطيف الأجواء الحارة في الساحات وفي المنطقة المخصصة للمعتكفين في سطح المسجد.ويبلغ عدد مراوح الرذاذ بساحات المسجد النبوي 436 مروحة تعمل وفق الية معينة، وتغطي 250 مظلة رُكّبت في أعمدتها وتحتوي كل مروحة فيها على 16 فتحة للرذاذ.وصمّمت بطريقة تمنع تساقط الماء عند إيقاف التشغيل إذ تدور المروحة بزاوية 180 درجة، وبدورة كاملة خلال 31 ثانية.كما يبلغ عدد الريش 7 ريشات لكل مروحة، وقطر المروحة 80 سم، وعرضها 38 سم، ويبلغ وزنها التقريبي 120 كغم، وهي مثبتة على ارتفاع 3.5 م من أرضية الساحة.ورُكب النظام لترطيب الجو الخارجي في ساحات المسجد النبوي الشريف، تحت المظلات من خلال امتصاص حرارة الهواء.ويحتاج النظام إلى 200 لتر مياه معالجة في الساعة، عند كل عمود، كما تُجهّز كميات المياه المطلوبة عن طريق محطتين تنقيان المياه عن طريق فلاتر مجهرية للشوائب أسفل كل عمود، وأشعة فوق بنفسجية للوقاية من البكتيريا والأملاح وغيرها من الشوائب.ويستهدف هذا النظام ضمان جودة مياه الرذاذ، وذلك للحفاظ على صحة المصلين وعمر النظام عبر شبكة أنبوبية يقدر طولها بـ3200 متر.