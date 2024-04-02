ماجستير الملكية الفكرية والابتكار بجامعة أم القرى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ‏تنفذ عمادة الدراسات العليا بجامعة أم القرى بالشراكة مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، خلال العام الدراسي الجامعي المقبل 1446هـ برنامج الماجستير التنفيذي في الملكية الفكرية وريادة الأعمال والابتكار لعام 2024 م. و‏أوضحت الجامعة أن البرنامج الذي يعد الأول من نوعه في منطقة مكة المكرمة تبلغ مدته 42 ساعة معتمدة، وسيتم تنفيذه خلال 18 شهرا بداية من الفصل الدراسي الأول للعام 1446هـ.

‏وأفادت بأن المحاضرات ستكون خلال إجازة نهاية الأسبوع من كل أسبوع، وستكون الدراسة باللغة الإنجليزية فقط، لافتة النظر إلى أنه سيقوم بالتدريس في هذا البرنامج مختصون في مجال الملكية الفكرية والابتكار وريادة الأعمال من جامعة أم القراء والهيئة السعودية للملكية الفكرية وخبراء من الويبو.

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