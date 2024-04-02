صندوق الوقف الصحي يسجل 4 ملايين تبرع فردي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن برنامج تحول القطاع الصحي بالتزامن مع شهر الخير والإحسان، وصول عدد عمليات التبرع الفردية إلى أكثر من 4 ملايين عملية، والمبادرات الخيرية إلى 47 مبادرة، كما أسهمت 34 اتفاقية وشراكة في زيادة العطاء الخيري. ويأتي ذلك عن طريق مبادرة «صندوق الوقف الصحي» وهو أول صندوق صحي مستقل بالمملكة، ويدعم فرص الحصول على الخدمات الصحية للفئات الأكثر احتياجاً، ويسهم في إشراك المجتمع بمد يد العون للمحتاج عبر شبكة من الشراكات المجتمعية الفاعلة، والقنوات الرسمية المعتمدة.

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