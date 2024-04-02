"الدفاع المدني": عبور الأودية أثناء جريانها مخالفة مرورية تصل إلى10 آلاف ريال

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محمد بن مسعود - الدمام - أكدت المديرية العامة للدفاع المدني أن عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها، مخالفة مرورية، عقوبتها غرامة مالية تبدأ من (5000) ريال، وتصل إلى (10000) ريال.

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