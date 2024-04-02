شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المدينة المنورة.. رياح شديدة وأمطار من متوسطة إلى غزيرة والان نبدء بالتفاصيل

أمطار غزيرة

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة المدينة المنورة اليوم الثلاثاء، تبدأ الساعة 10 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساء.وتشهد بدر أمطارًا متوسطة، مع رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.ونبه المركز من أمطار غزيرة على وادي الفرع والعيص والعلا وخيبر والحناكية والمهد. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.