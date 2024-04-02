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انتهاك للقوانين الدولية.. المملكة تدين استهداف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية لاستهدف مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.
معبرةً عن رفض المملكة القاطع استهداف المنشآت الدبلوماسية لأي مبررٍ كان، وتحت أي ذريعة، والذي يعد انتهاكًا للقوانين الدبلوماسية الدولية وقواعد الحصانة الدبلوماسية.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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