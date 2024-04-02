انت الان تتابع تنومة.. سيول "وادي ترج" تجرف أجزاءً من سد "غالبة".. وأمير عسير يوجّه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تسببت السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة تنومة عصر أمس في جرف أجزاء من سد "غالبة" الذي يقع على وادي ترج.

وأبدى السكان تخوفهم من الوضع القائم، مطالبين بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن سلامة الأرواح والممتلكات، مؤكدين أن السد تعرض قبل عدة سنوات لانهيارات مماثلة.

وقال المواطن سعيد بن ظافر القرش، أحد سكان قرى وادي ترج، لـ "الخليج 365" إن كميات السيول فاقت السعة التخزينية للسد وطفحت من أعلاه لتجرف أجزاءً من الجهة الخلفية؛ مما تسبب في إثارة الذعر والخوف في نفوس السكان خوفًا من انهياره بالكامل .

وقال إن الأمر كشف سوء التنفيذ، مطالبًا بمحاسبة كل من يثبت تسببه في ذلك حيث إن الأجزاء التي جرفتها السيول خالية من حديد التسليح تمامًا.

ووقف مساء اليوم ميدانيًا مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس أحمد بن محمد آل مجثل، بحضور محافظ تنومة والدفاع المدني بتوجيه من الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، ومتابعة من وزير البيئة والمياه والزراعة، على السد وفتح بواباته لتخفيض منسوب المياه وأقر العمل ببعض الحلول العاجلة تمهيدًا للقيام بحلول آجلة تضمن عدم تكرار ما حدث.