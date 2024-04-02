شكرا لقرائتكم خبر عن مساجد وجوامع القصيم تتهيأ لاستقبال معتكفي العشر الأواخر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هيأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة القصيم المساجد والجوامع في المنطقة لاستقبال المعتكفين، تزامنًا مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وتأتي هذه التجهيزات ضمن الأعمال التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مختلف مناطق المملكة لتجهيز وتهيئة مواقع الاعتكاف بالمساجد والجوامع. 357 معتكفًا وجرى تسجيل 357 معتكفًا في مساجد وجوامع المنطقة في اليوم الأول من أيام العشر المباركة، ومن المتوقع تزايد العدد في الأيام القادمة.

