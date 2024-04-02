شكرا لقرائتكم خبر عن بالضحك والرسم.. أطفال حائل يبدعون في فعاليات "رمضان زمان" والان نبدء بالتفاصيل

متطلبات الأطفال الترفيهية

الدمام - شريف احمد - عبرت ضحكات أطفال حائل وابتسامتهم ورضاهم وسعادتهم، عما تلامسه مشاعرهم من بهجة وسرور يجدونه في منطقتهم المخصصة التي تحتضنهم لتقديم هوايتهم في الرسم والإبداع وقضاء أجمل الأوقات خلال أيام الشهر المبارك.جاء ذلك وسط أجواء روحانية وتسويقية شائقة، إذ حضر العديد من الأطفال المتسوقين والمتنزهين برفقة ذويهم في مساحة فنية ترفيهية تعليمية وفرتها أمانة منطقة حائل لهم في فعاليات "رمضان زمان" بسوق برزان التاريخي.يأتي ذلك ليقدموا نموذجًا متكاملًا من العمل المتميز والإسهام في تعزيز جماليات المدن، بمفهوم عصري وحديث يسهم في رفع مؤشرات جودة الحياة.وعملت الأمانة في "منطقة الأطفال" على توفير جميع متطلباتهم الترفيهية لتدمج ما بين المحتوى الترفيهي كالرسم على الوجه والتلوين والتعليمية والألعاب الحركية، والمحتوى التثقيفي والتوعوي بالغرس في نفوسهم أهمية المحافظة على البيئة ونظافة المشهد الحضري والبيئي في المتنزهات والميادين العامة، ودوره الفعال في جمال المنطقة.