شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة اليوم.. أمطار رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك وحائل والقصيم والرياض.في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من المنطقة الشرقية، كما لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.الرياح السطحية: شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى 60 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزئين الأوسط والجنوبي، كذلك باتجاه مضيق باب المندب. This is a Twitter Status المتوقعة اليوم.. "This is a Twitter Status": استمرار فرص هطول This is a Twitter Status رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربةللتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)ارتفاع الموج: من متر إلى متر ونصف، يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزئين الأوسط والجنوبي، كذلك باتجاه مضيق باب المندب.حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج ومائج، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزئين الأوسط والجنوبي، كذلك باتجاه مضيق باب المندب.الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.حالة البحر: خفيف الموج.