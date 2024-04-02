شكرا لقرائتكم خبر عن منذ بداية رمضان.. نصف مليون مستفيد من "حافلات المدينة المنورة" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مشروع "حافلات المدينة" الذي تشرف عليه هيئة تطوير المدينة المنورة أمس الاثنين، تقديمه خدمة النقل الترددي من وإلى المسجد النبوي ومسجد قباء لأكثر من 500 ألف مستفيد، ‏وذلك خلال الفترة من 1 رمضان إلى 20 رمضان الحاليّ.

وكان العمل في حافلات المدينة قد بدأ بنقل المصلين والزوار من أول ليلة لشهر رمضان، بدءًا من الساعة 3 مساء وحتى بعد صلاة التراويح بساعة. 7 مواقع وحددت هيئة تطوير المدينة المنورة 7 مواقع لنقل المستفيدين إلى المسجد النبوي "ذهابًا وعودة"، انطلاقًا من الاستاد الرياضي، ودرة المدينة، وسيد الشهداء، والجامعة الإسلامية، وحي الخالدية، وحي شطيه، وبني حارثة.

فيما خصصت موقع مواقف السيارات في العالية مول لنقل المستفيدين إلى مسجد قباء ذهابًا وعودة.