شكرا لقرائتكم خبر عن خلال يومين.. سدود عسير تستقبل أكثر من 60 مليون م3 من مياه السيول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت سدود منطقة عسير خلال اليومين الماضيين أكثر من 60 مليون متر مكعب من مياه السيول نتيجة هطول الأمطار الغزيرة على معظم محافظات ومدن المنطقة.

وأوضح مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة م. أحمد بن محمد مجثل، أن الحالة المطرية التي تشهدها منطقة عسير حاليًا تتميز بغزارة معدل الهاطل المطري، إذ سجلت محطات الرصد كميات تراوحت بين "126ملم و3 ملم".

ونتيجة لذلك فقد كانت كميات السيول الواردة للسدود كبيرة، إذ بلغت أكثر من 60 مليون متر مكعب فاض على أثرها 18 سدًا.

خطط الطوارئ المعتمدة

وأكد مجثل أن الفرع باشر فور هطول الأمطار في تطبيق الأنظمة وخطط الطوارئ المعتمدة في هذه الحالات والتنسيق المستمر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.