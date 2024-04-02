الأرصاد: أمطار رعدية على محافظات في مكة والمدينة

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الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة على الحناكية والمهد وبدر ووادي الفرع والعيص والعلا وخيبر، تشمل تأثيراتها رياحاً نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 10 من صباح اليوم الثلاثاء.كما نبه المركز الوطني من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة (العاصمة المقدسة - الجموم - الكامل - الطائف - ميسان - أضم - العرضيات - تربة - رنية - المويه - الخرمة ) بدءًا من اليوم إلى يوم السبت المقبل.من جانبه نبه الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته، جعلها الله أمطار خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.