تكليف كبير المسعفين سامي الزهراني مديرًا للهلال الأحمر في الخرج والدلم

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محمد بن مسعود - الدمام - قرر مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة ‫الرياض الدكتور فهد بن صالح الحجاج، تكليف كبير المسعفين سامي بن خضران الزهراني مديرًا لقطاع الهلال الأحمر بمحافظتي الخرج والدلم والمراكز التابعة لها (فرزان-التوضحية).

ويعد "الزهراني" من الكفاءات الوطنية المميزة.

وتبارك "الخليج 365" لسامي الزهراني، وتسأل الله له العون والسداد.

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