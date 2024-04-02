تراند اليوم : تعرف على موعد عيد الفطر في 11 دولة عربية

صحيفة الخليج 365: كشفت الحسابات الفلكية أن موعد عيد الفطر المبارك في مصر ومعظم الدول العربية، سيصادف يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل المقبل، وهو أول أيام الإجازة.

وتستطلع معظم الدول العربية والإسلامية في الإعلان عن إجازة عيد الفطر، هلال شهر شوال من خلال المراصد الفلكية، مساء يوم الإثنين الموافق 29 من شهر رمضان.

السعودية ومصر

وأعلنت وزارة الموارد البشرية في السعودية، عن موعد إجازة عيد الفطر، موضحة أن 8 أبريل هو اليوم الأخير من شهر رمضان، على أن تبدأ إجازة العيد من يوم الثلاثاء 9 أبريل.

فيما أعلنت مصر، أن موعد إجازة عيد الفطر يبدأ من يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل، وتستمر حتى يوم الجمعة.

تركيا والإمارات

وحددت رئاسة الشؤون الدينية في تركيا، أن يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024 رسميا أول أيام عيد الفطر.

وتبدأ إجازة عيد الفطر في الإمارات من يوم الاثنين الموافق 29 رمضان وتستمر حتى يوم الأحد.

قطر وعمان

ووفقا لما جاء في الموقع الرسمي لوزارة العدل في قطر، فإن إجازة عيد الفطر تبدأ من يوم الإثنين 8 أبريل، الموافق 29 من رمضان وتستمر حتى يوم الإثنين 15 من نفس الشهر.

وفي سلطنة عمان، توافق إجازة العيد يوم الثلاثاء الموافق 29 رمضان، وتستمر حتى نهاية يوم السبت 3 شوال.

الأردن والمغرب

وأعلن رئيس الوزراء الأردني أن عطلة عيد الفطر تبدأ من الثلاثاء 9 أبريل 2024 وتستمر حتى يوم الجمعة 12 من الشهر نفسه.

وفي المغرب تبدأ إجازة عيد الفطر من يوم الاثنين 29 رمضان الموافق 9 أبريل من الشهر الجاري، طبقًا لما جاء على الصفحة الرسمية للدولة.

البحرين والجزائر

وكشف الموقع الرسمي لدولة البحرين أن موعد إجازة عيد الفطر في القطاع العام والخاص تبدأ من يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل وتستمر حتي يوم الجمعة 12 من أبريل الجاري.

وفي الجزائر، أعلن مجلس الوزراء الجزائري على موقعه الرسمي أن إجازة عيد الفطر تبدأ من يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل وتستمر حتى يوم الجمعة من الشهر نفسه.

الكويت

لم تعلن الكويت بشكل رسمي حتى الآن عن موعد إجازة عيد الفطر، إلا أن بعض المواقع المحلية قالت إن الإجازة سوف تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 9 إلى 13 أبريل الجاري.

فيما لم تعلن حتى الآن، دولتي تونس والعراق عن موعد إجازة عيد الفطر رسميًا.