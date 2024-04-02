شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء مبهجة.. جبال ومزارع وطرقات منطقة الباحة تتشح بالأبيض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اكتست جبال ومزارع وطرقات العديد من محافظات ومراكز منطقة الباحة صباح اليوم, بالرداء الأبيض، إثر سقوط كميات كبيرة من البَرد المصاحب لأمطار غزيرة شهدتها محافظة العقيق.وتقاطرت المركبات المليئة بالعائلات جوانب الطرقات لتلتقط عدسات كاميراتهم تدفق مياه السيول الوفيرة من بين أحضان جبال المنطقة الشاهقة، مصدرة بذلك أصوات هديرها لتترنم مسامعهم بأنغام الطبيعة وسحرها الخلاب، إضافة إلى تراشق كبارهم قبل الصغار بما تجمعه راحة أيديهم من حبات البرد.وتشكلت مظاهر الجمال مع أمطار الخير والبركة، واحتضان المدرجات الزراعية لكميات كبيرة من مياه الأمطار والسيول، مع تكوّن بساط أخضر على امتداد البصر زاده جمالاً كثافة البَرد الذي كسا المكان أردية بيضاء، وشلالات تخترق القمم العالية لتحط في بطون الأودية والمزارع.