شكرا لقرائتكم خبر عن ما مستندات إثبات استقلالية المسكن في حساب المواطن؟ والان نبدء بالتفاصيل

مستقل المسكن: عقد إيجار إلكتروني موحد باسم المستفيد دون الحاجة لإرفاق مستند.

إرفاق مشهد إثبات سكن حكومي - خاص أو جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية.

إرفاق صك ملكية للسكن.

تغيير الحالة الاجتماعية في حساب المواطن

الدخول على ملف المستفيد بيانات عامة، ثم الضغط على تعديل.

الذهاب إلى خانة الحالة الاجتماعية وتغيرها، ثم الضغط على حفظ في اسفل الصفحة.

الذهاب إلى صفحة المراجعة المراجعة التعديلات المدخلة.

الضغط على تقديم الطلب.

الذهاب لصفحة المرفقات وإضافة المستندات في حال طلبها.

الدمام - شريف احمد - لإثبات استقلالية المسكن في برنامج حساب المواطن، يمكن إرفاق أحد المستندات التالية، حسب الحالة، على أن يكون المستند باسم المستفيد:يوفر برنامج حساب المواطن الدعم الفئات الأكثر استحقاقًا، وتوجيه الدعم بشكل فعال لمختلف تلك الفئات، ويوفر من خلاله دعمًا نقديًا يحصل عليه المستفيدون المستحقون بشكل مباشر.يمكن تغيير الحالة الاجتماعية في برنامج حساب المواطن، في مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ حدوث التغيير، باتباع الخطوات التالية: