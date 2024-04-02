شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمن البيئي" تضبط شخصًا ارتكب مخالفة رعي بتبوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لارتكابه مخالفة رعي 35 متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك سلمان الملكية بمنطقة تبوك.

وأكدت أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى (500) ريال لكل متن. ‏

وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

