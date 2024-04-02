شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": المملكة اليوم تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة بعدد من المناطق والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة "البيئة" تنجح في توطين شتلات الموز بالأنسجة للمساھمة في الناتج المحلي البيئة: أمطار متفاوتة على 9 مناطق والرياض تتصدر بتسجيل 67 ملم

الدمام - شريف احمد - تشهد المملكة اليوم سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق مختلفة من المملكة، وشدد المركز الوطني للأرصاد على ضرورة أخذ الحيطة واتباع الإرشادات وعدم عبور الأودية والشعاب أثناء جريان السيول.شهدت المدينة المنورة من فجر اليوم الثلاثاء، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزوابع رعدية.وتواصل الأمطار هطولها ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم.وهطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من محافظة أملج، شملت مراكز عمق، مرخ، الحايل، الشبحة، شثاث، الرويضات، صروم، سالت على إثرها بعض الشعاب.كما شهدت أجزاء واسعة من منطقة عسير، اليوم، هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة، شملت مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط والنماص وتنومة والمجاردة وأحد رفيدة وسراة عبيدة ورجال ألمع.ونبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة, وانعدام في مدى الرؤية الأفقية, وجريان السيول, وصواعق رعدية, على مدينة الباحة, ومحافظة العقيق, وبلجرشي, والقرى, والمندق, والأجزاء المجاورة لها.