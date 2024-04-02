المملكة تُصدر 18 قرارًا في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الأسبوعي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مقرّ الديوان الملكي بجدة.

مناقشة مجالات التعاون الدولي:

ناقش المجلس مجالات تعزيز التعاون والتنسيق بين المملكة ومختلف دول العالم في إطار المنظمات الإقليمية والدولية. وبارك المجلس إطلاق رؤية مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأمن الإقليمي. واعتمد المجلس اختيار المملكة لترؤس الدورة (التاسعة والستين) للجنة وضع المرأة في منظمة الأمم المتحدة خلال عام ( 2025م ).

استعراض الشأن المحلي:

استعرض المجلس مضامين الاجتماع السنوي (الحادي والثلاثين) لأصحاب السمو أمراء المناطق. ونوه المجلس بالجهود التي تبذلها الدولة لتوفير المزيد من فرص العمل والتدريب والتأهيل لشباب وفتيات الوطن. وأشاد المجلس بِما توليه المملكة من اهتمام بالحفاظ على المواقع التاريخية وصوْنِها وتأهيلها.

القرارات: