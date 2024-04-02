المملكة تُصدر 18 قرارًا في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد

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عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الأسبوعي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مقرّ الديوان الملكي بجدة.
مناقشة مجالات التعاون الدولي:
ناقش المجلس مجالات تعزيز التعاون والتنسيق بين المملكة ومختلف دول العالم في إطار المنظمات الإقليمية والدولية. وبارك المجلس إطلاق رؤية مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأمن الإقليمي. واعتمد المجلس اختيار المملكة لترؤس الدورة (التاسعة والستين) للجنة وضع المرأة في منظمة الأمم المتحدة خلال عام ( 2025م ).
استعراض الشأن المحلي:
استعرض المجلس مضامين الاجتماع السنوي (الحادي والثلاثين) لأصحاب السمو أمراء المناطق. ونوه المجلس بالجهود التي تبذلها الدولة لتوفير المزيد من فرص العمل والتدريب والتأهيل لشباب وفتيات الوطن. وأشاد المجلس بِما توليه المملكة من اهتمام بالحفاظ على المواقع التاريخية وصوْنِها وتأهيلها.
القرارات:
- الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة العلاقات الخارجية في جمهورية الدومينيكان.
- الموافقة على مذكرتي تفاهم بين وزارة العدل في المملكة وكل من وزارة العدل في جمهورية مقدونيا الشمالية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والخدمة المدنية المسؤولة عن حقوق الإنسان والشفافية والإدارة العامة في جمهورية القمر المتحدة.
- تفويض معالي وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب السان ماريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية سان مارينو، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.
- تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الصربي في شأن مشروع اتفاقية تعاون اقتصادي بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية صربيا، والتوقيع عليه.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، للتعاون في السياسة العامة.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة والهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة في جمهورية العراق، في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع.
- الموافقة على اتفاقيتين بين حكومة المملكة وكل من حكومة بربادوس وحكومة جمهورية مالي، في مجال خدمات النقل الجوي.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين، بشأن التعاون في مجال الإحصاء.
- تفويض معالي رئيس أمن الدولة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الباكستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين رئاسة أمن الدولة في المملكة وجهاز الاستخبارات العسكرية في جمهورية باكستان الإسلامية، في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والتوقيع عليه.
- تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة وجامعة كوريا الوطنية للبحار والمحيطات في جمهورية كوريا، في مجال تحلية مياه البحر، والتوقيع عليه.
- تعديل نظام المرور، على النحو الوارد بالقرار.
- تطبق وزارة التعليم – فيما يتعلق باستثمار العقارات التي عليها صكوك لصالح الوزارة – الأحكام الواردة في لائحة التصرف بالعقارات البلدية.
- تعيين الأستاذ بندر بن أنور المشهدي، والأستاذ فيصل بن عبدالعزيز بالطيور؛ عضوين في مجلس المحتوى الرقمي من المختصين من ذوي الخبرة في المحتوى الرقمي، لمدة (ثلاث) سنوات.
- تعيين فهد بن محمد حميد الدين عضوا
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