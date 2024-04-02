التأمينات الاجتماعية تُعدل المادة 14 من نظام التقاعد المدني

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن تعديل المادة 14 من نظام التقاعد المدني، وذلك بإضافة حكم جديد يقر أن يكون الحد الأعلى لكامل الراتب الأساسي الذي تحسب على أساسه الحسميات والحصة المماثلة 45 ألف ريال شهرياً.

يأتي هذا التعديل بعد طرحه عبر منصة “استطلاع” بناءً على قرار من مجلس الوزراء، وذلك وفقًا لما يتبين من مراجعة مستويات الرواتب ونتائج الدراسات الاكتوارية.

ويهدف التعديل إلى ضمان استدامة نظام التقاعد المدني على المدى الطويل، وتعزيز عدالته الاجتماعية، وذلك من خلال ربط الاشتراكات والحصة المماثلة بالقدرة الحقيقية للمشتركين على الدفع. وتنص المادة 14 من نظام التقاعد المدني قبل التعديل على أن “تُحسب الحسميات والحصة المماثلة على أساس كامل الراتب الأساسي للمشترك، ولا يجوز أن تزيد الحسميات والحصة المماثلة مجتمعة عن 20% من كامل الراتب الأساسي”.