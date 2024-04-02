شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين الاستهداف الإسرائيلي لقافلة "المطبخ المركزي العالمي" في غزة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين استهداف قافلة منظمة "المطبخ المركزي العالمي" في قطاع غزة في استمرار ممنهج لجرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني.
وتقدمت "الخارجية" بخالص تعازي ومواساة المملكة لذوي الضحايا، مجددةً رفض المملكة القاطع لاستهداف البعثات والمنظمات الإغاثية والعاملين فيها.
وطالبت المجتمع الدولي بالقيام بدوره تجاه وقف هذه الانتهاكات، وحماية المدنيين العُزّل والعاملين في المنظمات الإنسانية والإغاثية، والعمل على إدخال المزيد من المساعداتالإنسانية العاجلة لتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
وتقدمت "الخارجية" بخالص تعازي ومواساة المملكة لذوي الضحايا، مجددةً رفض المملكة القاطع لاستهداف البعثات والمنظمات الإغاثية والعاملين فيها.
وطالبت المجتمع الدولي بالقيام بدوره تجاه وقف هذه الانتهاكات، وحماية المدنيين العُزّل والعاملين في المنظمات الإنسانية والإغاثية، والعمل على إدخال المزيد من المساعداتالإنسانية العاجلة لتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.