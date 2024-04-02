شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحة رمضانية| تعرف على كيفية رعاية المرضى في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الدكتور حسان الفرج، رئيس الرعاية المنزلية بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، على أهمية رعاية المرضى الذين يعتمدون على ذويهم لتناول الطعام في شهر رمضان المبارك.

وقال الدكتور الفرج إن الروتين اليومي في رمضان يتغير، مما يتطلب عناية خاصة بهذه الفئة من المرضى.





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وأوضح أن هناك نوعين من المرضى الذين يعتمدون على ذويهم لتناول الطعام: النوع الأول: هم الذين يتناولون الطعام والشراب من الفم، لافتًا إلى أنه يجب مراعاة تقديم وجبات صغيرة لهم على مدار اليوم لضمان حصولهم على كمية كافية من السعرات الحرارية والعناصر الغذائية، كما يجب الحرص على تناولهم الطعام في حالة الوعي التام.

ولفت إلى أن مرضى النوع الثاني: هم الذين يعتمدون على الأنبوب الأنفي أو المعدي لتناول الطعام، لافتًا إلى أنهم يحتاجون إلى وجبة كل 3 أو 4 ساعات حسب توصية الطبيب، ويجب مراعاة وضعية المريض من ناحية الجلوس وترك مسافة زمنية كافية بين الوجبات.

وأشار الدكتور الفرج إلى أهمية استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية لتحديد خطة غذائية مناسبة للمريض خلال شهر رمضان. ناصحًا بضرورة مراقبة حالة المريض بشكل منتظم والتأكد من حصوله على كمية كافية من السوائل.