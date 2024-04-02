شكرا لمتابعة خبر عن مجلس الوزراء يوافق على تعديل نظام المرور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم على تعديل نظام المرور، على النحو الوارد بالقرار.

وكانت جلسة الوزراء قد شهدت أيضا الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة العلاقات الخارجية في جمهورية الدومينيكان.

كما وافق المجلس على أن تطبق وزارة التعليم – فيما يتعلق باستثمار العقارات التي عليها صكوك لصالح الوزارة – الأحكام الواردة في لائحة التصرف بالعقارات البلدية.

يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ترأس، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.