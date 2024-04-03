شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إيداع الدفعة 77 لشهر أبريل ببرنامج حساب المواطن والان نبدء بالتفاصيل

تفاصيل الدفعة 76

الدفعة الـ 76

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الدمام - شريف احمد - أعلن الحساب الرسمي على منصة "إكس" لحساب المواطن، بدء إيداع الدعم المخصص لشهر أبريل "شاملاً الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج، وسيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء بإذن الله، ويمكنك معرفة مبلغ الاستحقاق عبر تطبيق البرنامج.يوفر برنامج حساب المواطن الدعم الفئات الأكثر استحقاقًا، وتوجيه الدعم بشكل فعال لمختلف تلك الفئات، ويوفر من خلاله دعمًا نقديًا يحصل عليه المستفيدون المستحقون بشكل مباشر.يُذكر أن برنامج حساب المواطن أوضح في منشور على صفحته الرسمية في "إكس"، أن مبالغ دعم المستحقين بالدفعةبلغت 3.3 مليار ريال، ووضح أن 72% من المستحقين تحصلوا على الدعم.وبين أن عدد المستفيدين والتابعين يبلغ في هذه الدفعة 10.4 مليون مستفيد وتابع، شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر مارس.