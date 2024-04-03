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تراند اليوم : بالفيديو.. الأمير عبدالرحمن بن خالد بن مساعد: أحب ريال مدريد نادي ملكي مثل الهلال.. والمديفر يعلّق

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صحيفة الخليج 365: كشف الأمير عبدالرحمن بن خالد بن مساعد، خلال لقاء مع برنامج " الليوان" عن إعجابه وحبه بنادي ، ووصفه بالنادي الملكي .

وقال الأمير عبدالرحمن: أنا أحب ريال مدريد ومن معجبينه ، وشوي بشترك عندهم ، ناي ملكي وزي الهلال ، فكلنا ملكيين هنا وهناك . فقاطعه الإعلامي عبدالله المديفر ضاحكا: ما أدري بالملكي .. بس ما ندخل مشاكل مع الناس .

وأضاف الأمير خالد: تطورت ، وتم تخطيطها في سنه أو سنتين فجأة ولم تأخذ وقت طويل ، اشتركت في كل الدوري السعودي ، وأي مباراة تعجبني .

وأكمل: صارت الكرة مٌتعة ، وهذا له دخل بالاقتصاد، فإسبانيا إلى الآن يعتمدون في ميزانياتهم على الكرة .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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