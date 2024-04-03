تراند اليوم : بالفيديو.. الأمير عبدالرحمن بن خالد بن مساعد: أحب ريال مدريد نادي ملكي مثل الهلال.. والمديفر يعلّق

صحيفة الخليج 365: كشف الأمير عبدالرحمن بن خالد بن مساعد، خلال لقاء مع برنامج " الليوان" عن إعجابه وحبه بنادي ريال مدريد ، ووصفه بالنادي الملكي .

وقال الأمير عبدالرحمن: أنا أحب ريال مدريد ومن معجبينه ، وشوي بشترك عندهم ، ناي ملكي وزي الهلال ، فكلنا ملكيين هنا وهناك . فقاطعه الإعلامي عبدالله المديفر ضاحكا: ما أدري بالملكي .. بس ما ندخل مشاكل مع الناس .

وأضاف الأمير خالد: تطورت الرياضة ، وتم تخطيطها في سنه أو سنتين فجأة ولم تأخذ وقت طويل ، اشتركت في كل الدوري السعودي ، وأي مباراة تعجبني .

وأكمل: صارت الكرة مٌتعة ، وهذا له دخل بالاقتصاد، فإسبانيا إلى الآن يعتمدون في ميزانياتهم على الكرة .