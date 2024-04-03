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الأماكن والمواعيد.. أمطار خفيفة إلى غزيرة على الرياض

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض، تستمر حتى الساعة 11 من صباح اليوم الأربعاء.
ويشمل التنبيه: الخرمة والموية وتربة ورنية والطائف وأضم وميسان.

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ويصاحب الأمطار رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.


أمطار خفيفة

كما نبه المركز من أمطار خفيفة على القنفذة والليث تبدأ الساعة 1 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساء.
وتشمل التأثيرات المصاحبة، رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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