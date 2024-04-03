شكرا لمتابعة خبر عن سبب تعدد وجوه القمر .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد الزعاق، سبب تعدد وجوه القمر.

وقال إن القمر يلحق الشمس بشكل دائم، ويكون قريب منها في منتصف الشهر، وذلك بحسب ما ذكره بقناة العربية.

وأضاف أن الأيام الأولى من الشهر يكون القمر هلالا، بينما يكون في منتصف الشهر بدرًا، بينما يتم مشاهدة القمر بنفس الهيئة من كل اتجاه.

وأكد أن القمر يعكس ضوء الشمس الساقط على وجهه، لذا فنصفه مضاء ونفسه الأخر مظلم، لافتا إلى أن القمر بدر بشكل دائم لكن زاوية رؤيتنا للقمر تجعلنا نشاهده على أوجه عدة.