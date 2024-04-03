شكرا لمتابعة خبر عن السجن والغرامة عقوبة التشهير بالآخرين عبر وسائل التواصل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذرت النيابة العامة من التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، واعتبرتها جريمة معلوماتية موجبة لعقوبات جزائية .

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس» : ” يُعد التشهير بالآخرين، أو إلحاق الضرر بهم بأي طريقة كانت ، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من السلوكيات الآثمة التي تستوجب المساءلة الجزائية، طبقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية ” .

وأوضحت النيابة العامة ، أن عقوبة التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم تشمل السجن سنة وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .