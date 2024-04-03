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السجن والغرامة عقوبة التشهير بالآخرين عبر وسائل التواصل

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الرياض - علي القحطاني - حذرت النيابة العامة من التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، واعتبرتها جريمة معلوماتية موجبة لعقوبات جزائية .

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس» : ” يُعد التشهير بالآخرين، أو إلحاق الضرر بهم بأي طريقة كانت ، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من السلوكيات الآثمة التي تستوجب المساءلة الجزائية، طبقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية ” .

وأوضحت النيابة العامة ، أن عقوبة التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم تشمل السجن سنة وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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