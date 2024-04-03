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تراند اليوم : شاهد: زلزال قوي يضرب "تايوان" وانهيار مباني وسط المدينة

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صحيفة الخليج 365_وكالات: ضرب زلزال عنيف بقوة 7.2 درجات على مقياس ريختر، العاصمة التايوانية تايبه، فجر اليوم الأربعاء، بحسب ما أوردته إدارة الأرصاد الجوية المركزية.

وأصدرت السلطات التايوانية تحذيراً من خطر حدوث تسونامي في المناطق الساحلية بعد أن ضرب الزلزال الساحل الشرقي للجزيرة.

وقالت وكالة الأنباء المركزية التايوانية الرسمية إن هذا هو "أكبر زلزال" يضرب الجزيرة منذ 1999، عندما قتل زلزال قوته 7.6 درجة نحو 2400 شخص.

وقالت السلطات في رسالة تحذيرية تلقاها السكان عبر هواتفهم المحمولة إن "الزلزال قد يؤدي إلى حدوث تسونامي يؤثّر على تايوان".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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