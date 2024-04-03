شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. أمطار خفيفة إلى غزيرة على مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، تستمر حتى الساعة 11 من صباح اليوم الأربعاء.

ويشمل التنبيه: الخرمة والموية وتربة ورنية والطائف وأضم وميسان.

ويصاحب الأمطار رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

أمطار خفيفة كما نبه المركز من أمطار خفيفة على القنفذة والليث تبدأ الساعة 1 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساء.

وتشمل التأثيرات المصاحبة، رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.