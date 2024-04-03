شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. ضبط وإتلاف 290 كيلو غراما من اللحوم الفاسدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت جهود الرقابة الميدانية لأمانة محافظة جدة عن ضبط موقع يحوي كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة، قدرت بنحو 270 كيلو غرامًا.

كما ضبطت الفرق الرقابية كميات من المواد الغذائية والمخبوزات بمواد فاسدة ومجهولة المصدر، استغلته عمالة مخالفة لإعداد وتحضير المأكولات الرمضانية.

رصد الظواهر السلبية

وتؤكد أمانة جدة مواصلة جهودها لرصد الظواهر السلبية، وتتبع الأنشطة والممارسات العشوائية داخل الأحياء السكنية.

وثمنت دور السكان ووعيهم في دعم الجهود البلدية بالتبليغ عن أي مخالفات عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940 لمعالجتها.

