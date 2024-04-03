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"الأرصاد" يحذر من أمطار غزيرة على الرياض

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - حذر المركز الوطني للأرصاد من أمطار غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض، تبدأ الساعة 10 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 11 من مساء اليوم الأربعاء.
ويشمل التنبيه: الحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والزلفى والغاط والمجمعة وثادق وشقراء.
ويصاحب الأمطار رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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