شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة اليوم.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا زال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض.

في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق حائل والقصيم ونجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

كما لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من جنوب غرب المملكة، وأجزاء من منطقة الرياض. البحر الأحمر الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزئين الأوسط والجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزئين الأوسط والجنوبي.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج ومائج، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزئين الأوسط والجنوبي. الخليج العربي الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.

حالة البحر: خفيف الموج.