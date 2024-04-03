شكرا لقرائتكم خبر عن 5000 معتكف في برنامج "هدية" بالمسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن فرع جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية بالمدينة المنورة مشروع الاعتكاف في المسجد النبوي الشريف، باستقبال وتفويج أكثر من 5000 معتكف ومعتكفة إلى مواقع الاعتكاف في المسجد النبوي بالتعاون مع الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي الشريف والجهات ذات العلاقة.

وأوضح مدير فرع الجمعية بالمدينة المنورة م. أنس الحربي أن الجمعية تعمل على توفير أفضل الخدمات لزوار المسجد النبوي الشريف منذ وصولهم إلى المدينة المنورة وحتى مغادرتهم، عن طريق تقديم حزمة من الخدمات والمشاريع منها ما يخص التوجيه والإرشاد، ومنها أيضًا مشاريع الإطعام والسقيا المتمثلة في وجبات إفطار الصائمين ووجبات السحور.

تسجيل المعتكفين إلكترونيًا

وأوضح الحربي أن تسجيل المعتكفين إلكترونيًا عبر النظام، ثم يجري طباعة أساور خاصة لكل معتكف تحمل بياناته، بالإضافة إلى باركود حتى تسهل قراءة السوار.



وأضاف أن الجمعية وهيئة العناية بشؤون المسجد النبوي عملا على تهيئة موقع خاص بالاعتكاف في منطقة مغلقة بسطح المسجد النبوي الشريف لـ5050 معتكفًا ومعتكفة، مجهز بكامل الخدمات، بما فيها أجهزة شحن الجوالات، والثلاجات وعبوات سقيا الماء والعصائر، كما جرى تحديد موقع خاص بوجبتي الإفطار والسحور.وأشار إلى أن من الخدمات المقدمة عددًا من الهدايا لاستخدامها في أثناء الاعتكاف، منها غطاء العين وسدادة الأذن ومفرش ووسادة وحقيبة في مجموعة كاملة مخصصة لكل معتكف.كما جرى توفير دورات مياه خاصة بالمعتكفين رجالًا ونساء.